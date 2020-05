Receita médica de David Uip foi vazada por gerente de farmácia

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um inquérito policial concluiu que um gerente de farmácia vazou receita médica do infectologista David Uip, ex-chefe do grupo de combate ao coronavírus em São Paulo, na qual era prescrito difosfato de cloroquina.

A imagem da receita, atribuída a Uip, veio a público no início de abril. No dia 23 de março, o infectologista havia sido diagnosticado com Covid-19.

Na época do ocorrido, ele confirmou a veracidade do documento, mas se recusou a responder se fez uso do medicamento. "Não faço isso para esconder nada, mas não quero transformar meu caso em modelo para coisa alguma", disse.

Segundo o advogado de Uip, Luiz Flávio Borges D’Urso, durante as investigações foram reunidos documentos e ouvidas mais de 20 pessoas da farmácia na qual se realizou a compra do medicamento. Descobriu-se, então, que o gerente do local fotografou a receita na tela do computador e a repassou a um grupo de WhatsApp.

"Este vazamento ocasionou ao doutor David Uip enormes dissabores e imensos prejuízos, tanto de cunho pessoal, como profissional", afirma D'Urso.

A defesa espera que o Ministério Público ofereça denúncia criminal contra os responsáveis pelo vazamento por violação de sigilo profissional.