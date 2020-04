Reabertura da quarentena em SP será regionalizada e setorial, anuncia Doria

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador João Doria (PSDB) anunciou, nesta quarta-feira (22), os primeiros detalhes do Plano São Paulo, que prevê a saída gradual da quarentena contra o novo coronavírus.

O estado fará o acompanhamento da disseminação do vírus, comparando cenários possíveis da evolução, e os protocolos serão definidos dependendo da situação de cada região do estado.

"Os critérios da nova quarentena, a partir do dia 11, serão diferenciados e de acordo com dados científicos apurados por cidades e regiões do estado de São Paulo", disse Doria.

"Vamos priorizar setores de maior vulnerabilidade e menor risco", disse Patricia Ellen, secretária do Desenvolvimento Econômico.

O governador listou todos os serviços autorizados a funcionar desde o início da quarentena e afirmou que 74% da economia de São Paulo nunca parou.

O anúncio foi feito ao lado do infectologista David Uip, que lidera o comitê especial da crise de coronavírus e dos secretários José Henrique Germann (Saúde), Henrique Meirelles (Fazenda), Célia Parnes (Desenvolvimento Social) e Patrícia Ellen (Desenvolvimento Econômico), entre outras autoridades.

Em entrevista à Folha de S.Paulo nesta terça-feira (21), Doria adiantou que os detalhes aprofundados sobre o processo de afrouxamento do isolamento social serão anunciados no dia 8 de maio.

"Primeiro, vamos medir o resultado do isolamento, se a população está respondendo bem. Até aqui diria que, na média, sim. [...] Segundo: analisar quantas pessoas estarão infectadas nas próximas duas semanas e quantas infelizmente virão a óbito. Terceiro: capacidade de atendimento e suporte da saúde pública e privada no estado", afirmou.