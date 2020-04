Raios e trovões

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

O canal History exibe esta semana a série Ameaças do Céu, que faz um retrato dos impactos do clima no setor elétrico do País.

Produzido pelo Grupo Storm, com apoio do Inpe, documentário traz bastidores dos desafios de um clima como o nosso, que tem a maior incidência de tempestades no mundo, chegando a 500 mil por ano.

E boa parte delas provocam enchentes, deslizamentos, vendavais, tornados e temporais, com grande concentração de raios e chuvas intensas. A direção do filme é de Iara Cardoso, com apresentações nesta segunda, 27, às 18h15, e, na terça, às 6h.

