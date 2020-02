Quatro pessoas morrem e uma está desaparecida após chuva em cidades do interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro pessoas morreram e uma permanece desaparecida em consequência do temporal que também atingiu cidades do interior do estado na segunda-feira (10). As mortes ocorrem em Marília (435 km de SP) e Botucatu (238 km de SP).Em Marília, um homem que não teve a identidade divulgada morreu após o carro que ocupava cair em uma cratera, que se abriu na altura do km 309 da rodovia Dona Leonor Mendes e Barros.Segundo os bombeiros, um buraco se abriu na pista e engoliu um caminhão que transportava refrigerantes e um carro da concessionária administradora da rodovia.Segundo o governo do estado, o caminhão não teria respeitado a sinalização de parada e parou perto de um ponto onde a pista estava cedendo. Minutos depois, houve um desmoronamento, formando uma cratera que engoliu o caminhão e o carro. O motorista do caminhão saiu ileso, pois havia desembarcado do veículo antes da cratera se formar na pista. O motorista do carro, no entanto, não resistiu.Em Botucatu, um homem e duas mulheres morreram também por conta da chuva que caiu na cidade. O homem que morreu teve o corpo encontrado ainda na segunda. Já os corpos das duas mulheres foram localizados nesta terça-feira (11). Elas ocupavam um carro que foi levado pela enxurrada na estrada do Capivara, que liga ao distrito de Vitoriana.Inicialmente, a Prefeitura de Botucatu havia afirmado que havia um casal no carro, mas nesta terça foi confirmada a terceira pessoa no veículo. O homem que estava no carro permanecia desaparecido até a publicação desta reportagem, de acordo com a Prefeitura de Botucatu, gestão Mário Pardini (PSDB), que decretou estado de emergência e calamidade pública na cidade.O governo municipal ainda informou que, entre segunda e esta terça-feira, sete pontes desabaram, dificultando o acesso ao município.A forte chuva também mudou a rotina da capital paulista e região metropolitana nesta segunda. Segundo os bombeiros, durante 24 horas, foram feitas 10.371 ligações para o telefone 193. Deste total, foram geradas 2.345 ocorrências.Ainda segundo a corporação, foram registrados 1.043 pontos de enchentes, 193 alagamentos e 219 quedas de árvores.O helicóptero Águia, da Polícia Militar, deu apoio em alguns casos, ajudando uma menina e uma mulher a chegarem no hospital Samaritano, na zona norte, para realizarem sessões de hemodiálise (troca de sangue).SEM CASASegundo o governo estadual, gestão João Doria (PSDB), 516 pessoas ficaram desalojadas e 142 desabrigadas por conta da forte chuva que caiu segunda-feira em todo o estado de São Paulo. Os dados atualizados foram encaminhados, por meio de boletim, às 8h desta terça-feira (11).A regiões que mais sofreram com as precipitações, segundo o governo, foram o Vale do Ribeira, região metropolitana de São Paulo, Alto TIetê, Baixada Santista e Osasco (Grande SP), cidade que ainda não havia enviado os dados sobre prejuízos materiais e humanos até a publicação desta reportagem.A gestão Doria ainda disse que as cidades de Botucatu, Laranjal Paulista (159 km de SP) e Taboão da Serra (Grande SP) decretaram situação de emergência desde a segunda.Desabrigados e desalojados por causa da chuvaAraçariguama: 5 desalojados.Barueri: 3 desalojados.Botucatu: 80 desabrigados e 27 desalojados.Carapicuíba: 65 desalojados.Capivari: 27 desabrigados e 12 desalojadosCubatão: 2 desalojados.Juquiá: 3 desalojadosPeruíbe: 06 desabrigados e 100 desalojados.Pirapora do Bom Jesus: 120 desalojados.Taboão da Serra: 32 desalojados.Itaquaquecetuba: 100 desalojados 28 desabrigados.Itu: 16 desalojados e 16 desabrigados.Guarulhos: 40 desalojados 12 desabrigados.Jandira: 32 desalojados.Juquitiba: 1 desalojado.Salto: 6 desabrigados e contabilizando os desalojados.Fonte: Governo do Estado de São Paulo