Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Após reunião com membros da comunidade acadêmica, a Universidade Federal do Paraná (UFPR), que chegou a cogitar suspender as aulas, definiu que só vai tomar uma decisão no domingo (15), quando está marcada um encontro com outras três instituições de ensino do estado.

Assim, UFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Universidade Positivo e Pontifícia Universidade Católica (PUC) só decidirão os rumos das suas atividades após a reunião.

A exceção ocorre com o campus da UFPR de Palotina, no interior do estado, que suspendeu as atividades diante de uma suspeita de contaminação por coronavírus.

Só na UFPR, são cerca de 38.800 alunos de graduação e de pós-graduação e quase 6.000 servidores em seis cidades.