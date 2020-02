Quatro blocos agitam foliões nesta sexta-feira na capital paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro blocos de rua agitam os foliões no início do Carnaval 2020 na cidade de São Paulo, nesta sexta-feira (21). O tradicional Bloco Afro Ilú Obá De Min desfila pelo centro da capital paulista. A concentração será na praça da República a partir das 17h. A dispersão está prevista para o largo do Paissandu. A previsão é que o grupo passe pela avenida São Luis, rua Xavier de Toledo, pela praça Ramos e pela rua Conselheiro Crispiniano.O Bloco das Emilias e Viscondes leva marchinhas para o público, também na região central. O desfile ocorrerá entre as ruas Major Sertório, Cesário Mota Junior, General Jardim e Doutor Vila Novaentre às 13h e às 17h.Outro bloco que irá a agitar o centro da capital, só no bairro da Sé, é a Banda do Trem Elétrico, a partir das 19h. O percurso será nas ruas Augusta com Matias Aires, Martins Fontes e Xavier de Toledo.Quem estiver no centro também poderá acompanhar o Blocolândia, a partir das 13h, que passará pelas ruas Helvétia, Dino Bueno, alameda Ribeiro da Silva e a alameda Cleveland.A prefeitura, gestão Bruno Covas (PSDB), divulgou um site com a lista de blocos no Carnaval da cidade. A página traz os grupos por região, por data e estilo.A orientação é que os foliões deem prioridade ao transporte público, já que diversas vias estarão bloqueadas para o tráfego de veículos. No Carnaval, dos 796 desfiles de blocos que estavam autorizados para ocorrer na cidade de São Paulo, 678 irão de fato acontecer. A maioria das desistências foi de produtoras sem patrocínios.