Quatro apostadores vencem a Mega da Virada; cada um receberá R$ 76 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta terça-feira (31), o sorteio das seis dezenas da Mega da Virada, que teve quatro vencedores. Os números sorteados são: 03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58. O prêmio a ser pago é R$ 304.213.838,62, o segundo maior da história.Cada um dos vencedores ganhará R$ 76 milhões. Entre as quatro apostas certeiras, há duas de São Paulo, uma de Criciúma (SC) e uma de Juscimeira (MT).Os apostadores tiveram até as 17h deste segunda para garantirem participação no sorteio.A chance para acertar as seis dezenas, com uma aposta simples de R$ 4,50, é de uma em mais de 50 milhões, segundo a Caixa.O valor total do prêmio superou a estimativa inicial da Caixa, que era de R$ 300 milhões. O maior prêmio da Mega-Sena da Virada foi em 2017, quando 17 apostadores dividiram a quantia de R$ 306,7 milhões —foi também o maior prêmio pago em sorteios da Caixa.Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para reclamar o prêmio. Depois desse prazo, os valores não reclamados serão repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).