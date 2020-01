Quadrilha com 15 pessoas rouba apartamento em bairro de classe alta de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quinze assaltantes fortemente armados invadiram um condomínio nos Jardins, região central da capital paulista, na noite do último sábado (4). Eles roubaram um único apartamento e fugiram do local. Ninguém ficou ferido depois da ação.Para entrar no prédio do bairro de classe alta, os criminosos utilizaram o carro clonado de um morador do 13° andar. Um funcionário afirmou à polícia que no momento do assalto o sistema de segurança do condomínio não estava funcionando.Ainda de acordo com o relato do funcionário, o carro clonado se aproximou da guarita, o que enganou o porteiro pelo tempo suficiente para os suspeitos abordá-lo com o armamento.Após render o porteiro, os assaltantes subiram até o apartamento, renderam todos os parentes e realizaram o roubo. Não foi informado quais pertences foram levados nem o valor estimado do prejuízo.O caso foi registrado como roubo no 78° DP (Distrito Policial), do Jardins, que tenta localizar os suspeitos.