Publicitário recifense de 34 anos morre por coronavírus

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - No dia 24 de março, irritado com o presidente Jair Bolsonaro que comparara a Covid-19 a uma gripezinha, Mateus Zerbone Carlos escreveu numa rede social: "Nós, infelizmente, não temos um presidente. Temos um palhaço sentado na cadeira de presidente."

O publicitário começou a sentir-se mal no dia seguinte. Teve febre e tosse. Em seguida, veio a dificuldade para respirar, que o levou a procurar o hospital. Morreu em 30 de março, em João Pessoa, aos 34 anos.

Apaixonado por futebol e torcedor fervoroso do Clube Náutico Capibaribe, Mateus tinha sobrepeso, mas nenhum problema de saúde anterior.

Ele morava havia dois anos em João Pessoa e sempre visitava Recife quando podia. Na capital pernambucana, trabalhou em agências de publicidade e foi diretor de marketing do Náutico entre 2016 e 2017.

O empresário Kléber Medeiros, 51, conta que Mateus era bastante criativo e tinha uma personalidade forte. "Trabalhou comigo no Náutico. Era um cara de posições muito firmes. Brigava e ia até o fim com muita veemência. Quem nunca brigou com Mateus não era amigo dele." O último encontro com o amigo ocorreu há seis meses em um shopping do Recife.

Mateus era filho do empresário Eduardo Carlos, presidente da Rede Paraíba de Comunicação, afiliada da Rede Globo em João Pessoa.