Psoríase nem sempre representa fator de risco para o coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Qual é o risco para as pessoas em especial crianças com doença autoimune, como psoríase?

A psoríase é uma doença comum na pele. Crônica e não contagiosa, ela pode estar relacionada ao sistema imunológico ou ter outras razões de fundo.

Consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia e professora da Unicamp, Raquel Stucchi explica que as doenças autoimunes têm diferentes perfis e que as mais graves podem agravar um quadro de Covid-19. Outro fator que pode afetar a defesa do corpo é o tratamento para essas doenças, feito com drogas anti-inflamatórias e corticóides em altas doses.

Em relação à psoríase, Stucchi afirma que a doença tem formas muito leves, que não levam a alteração no sistema imune, e outras que exigem mais atenção.

O fator de risco surge, explica ela, "nos casos em que há acometimento articular, em que preciso de drogas imunossupressoras potentes". (Géssica Brandino)