Prorrogada atuação da Força Nacional na Penitenciária Federal no DF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas ações de policiamento de guarda e vigilância no perímetro interno da Penitenciária Federal de Brasília, por mais 180 dias, a contar de 9 de março até 4 de setembro. As informações são da Agência Brasil.O número de militares disponibilizados obedecerá ao planejamento definido pelo ministério. A medida é em apoio ao Departamento Penitenciário Nacional.A portaria com a autorização está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (27).