SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público de São Paulo pediu nesta terça-feira (24) que a Prefeitura de São Paulo apresente em até dez dias informações detalhadas de um plano de contingência para atender as favelas da cidade, de modo a diminuir os impactos do novo coronavírus tanto na saúde quanto no bolso dos moradores desses locais.

No ofício, a promotoria argumenta que há 445 mil domicílios em favelas, segundo dados de 2016, que ficam em geral nas periferias e longe de unidades de saúde.

O documento aponta para a precariedade das habitações, a necessidade de produtos básicos de higiene e a vulnerabilidade econômica de quem vive ali.