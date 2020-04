Projeção veste jaleco no Cristo Redentor para agradecer aos profissionais no combate à Covid-19

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A estátua do Cristo Redentor foi iluminada com a imagem de um médico, de jaleco, e a palavra "obrigado" em diferentes idiomas, em homenagem aos profissionais que estão na linha da frente do combate à pandemia do coronavírus.

Durante a projeção, na noite deste domingo (12), o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, realizou um ato de Páscoa no famoso ponto turístico carioca, pedindo proteção contra a Covid-19.

À tarde, o padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, abençoou a cidade de um helicóptero. Ao mesmo tempo, os sinos das igrejas foram tocados.