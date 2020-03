Professor universitário é primeira vítima de coronavírus no Rio Grande do Norte

A sala rosa do PS 28 de Agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rio Grande do Norte teve, na noite deste sábado (28), a primeira morte causada pelo novo coronavírus, segundo a Secretaria de Estado da Saúde Pública potiguar.

O professor universitário Luiz Di Souza, 61, estava internado em um hospital privado na cidade de Mossoró desde o dia 21 de março. Na sexta-feira (27), foi confirmado que o teste para Covid-19 teve resultado positivo. Ele tinha histórico de diabetes e havia tido contato com casos suspeitos. Por causa dos riscos de contágio, não haverá velório.

Souza era professor no Departamento de Química da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) há 20 anos. A instituição emitiu nota de pesar pelo falecimento de seu docente e decretou luto.

O registro no Rio Grande do Norte coloca a UF no grupo de estados que tiveram mortes pelo coronavírus. Agora são onze os estados com mortes.

Conforme os dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste sábado (28), São Paulo é o estado com o maior número de vítimas (84), seguido pelo Rio de Janeiro (13). Também houve registro de mortes no Amazonas (1), Ceará (4), Pernambuco (5), Piauí (1), Goiás (1), Paraná (2), Rio Grande do Sul (2) e Santa Catarina (1).