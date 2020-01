Professor de SP pode optar por carga horária maior

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Passa a valer no próximo dia 3 de fevereiro -início do ano letivo- o aumento da carga horária das aulas da rede estadual de ensino.No total, 130 mil professores se inscreveram para participar do programa Inova Educação. Desse total, os que ainda não têm jornada de 40 horas poderão ampliar a quantidade de horas trabalhadas.As mudanças são voltadas para os alunos do 6º ano do fundamental até o 3º ano do ensino médio dos períodos matutino e vespertino.As aulas terão cinco minutos a menos de duração (passando de 50 para 45 minutos) e, com isso, serão sete aulas por dia, em vez de seis, como é hoje. No total, serão 15 minutos a mais por dia para os alunos.Segundo a Secretaria da Educação, o aumento da carga horária não incidirá sobre os professores."Nenhum professor vai exceder a sua carga horária. Aqueles que têm jornada integral, de 40 horas semanais em sala de aula, vão continuar com esse limite. Caso optem em ministrar as novas aulas, esse tempo será remanejado das aulas regulares", explica Cristty Anny Sé Hayon, coordenadora de Recursos Humanos da Secretaria da Educação.Segundo a coordenadora, as novas aulas da grade também poderão ser preenchidas por professores com cargas horárias menores (de 30, 24 e 12 horas). O docente que desejar pode escolher aumentar sua jornada."É possível que sejam necessárias novas contratações, mas só teremos os detalhes com a atribuição de aulas, o que deve acontecer no final de janeiro", explica.Como parte do programa Inova Educação, os dois milhões de estudantes da rede estadual terão cinco aulas a mais por semana na grade.Duas delas serão de Eletivas, que com temas como empreendedorismo; duas serão de Projeto de Vida, em que os alunos fazem elaboração de objetivos; e uma de Tecnologia, sobre cultura digital e o uso de mídias.As opções serão oferecidas a partir do levantamento das necessidades de cada escola, considerando tanto alunos quanto professores.