Procuradoria alega insegurança e sai da fronteira com Paraguai

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Sob o argumento de que há "níveis críticos de violência" e ações da facção criminosa PCC na região, o Ministério Público Federal decidiu fechar o seu prédio em Ponta Porã (MS), na fronteira do Brasil com o Paraguai, e transferir suas atividades para a cidade de Dourados (MS), a 120 km de distância.A decisão partiu do Conselho Superior do MPF e foi acompanhada pelo CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público).Segundo o MPF, o prédio fica a 350 metros da fronteira seca com Pedro Juan Caballero, no Paraguai, "palco de numerosas ações de diversos grupos criminosos organizados, em especial, do PCC [Primeiro Comando da Capital]".Em 2016, um traficante brasileiro que era chefe do narcotráfico na região foi morto em um ataque em Pedro Juan Caballero que envolveu até o uso de metralhadora antiaérea. A polícia ligou a ação ao PCC, que buscava se estabelecer no território.O órgão público funcionava desde 2003 e hoje conta com três procuradores da República, 15 servidores, seis estagiários e oito empregados terceirizados. Com 92,5 mil habitantes, Ponta Porã é o quinto maior município de Mato Grosso do Sul.Segundo a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) local, a medida impactará mais de 300 mil moradores de Ponta Porã e das cidades vizinhas.Dados compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública a pedido da Folha indicam 104 homicídios ocorridos apenas no município de Ponta Porã de 2017 a 2018. O MPF diz, em documento, que em 2019 "115 assassinatos foram cometidos por pistoleiros na região".De acordo com levantamento de três associações de juízes federais, entre 1º de julho de 2018 e 30 de junho de 2019, as duas varas federais que operam em Ponta Porã registraram 232 audiências de custódias --a retirada dos procuradores da República do município deverão prejudicar essas audiências, dizem os magistrados.Por ano, segundo as entidades, ocorrem cerca de mil audiências na Justiça Federal.Em documento, o relator do caso no CNMP, o subprocurador-geral da República Hindemburgo Chateaubriand Filho, afirmou que os procuradores da República de Ponta Porã têm relatado a inadequação das condições do prédio, uma "estrutura fragilizada pela ação do tempo e espaço físico insuficiente para comportar o quadro funcional da unidade".Também falam sobre "a ocorrência de um volume considerável de entrada, em território nacional, de drogas, armas, mercadorias provenientes de contrabando e descaminho, da alta incidência de inquéritos com investigados encarcerados ou processos com réus presos, do crescimento de crimes e incidentes ocorridos na região, provocados pela disputa de poder entre lideranças criminosas que se utilizam de armamentos de grosso calibre".Segundo o subprocurador, a medida seria "temporária", e ocorreria "até que se encontre solução para a construção de uma nova unidade que atenda aos requisitos de segurança que dela se cobram"."Não desconheço a importância da atuação do Ministério Público Federal na PRM de Ponta Porã", pontuou o subprocurador que, em seu voto, citou outros estudos realizados pelo MPF recomendando a desativação.Juízes federais e advogados reagiram à medida. "O sinal que o MPF emite à sociedade é muito ruim. Os juízes federais moram lá e vão continuar lá. É um local que precisa da presença do Estado. Com a saída do MPF, é o Estado deixando de atuar onde mais precisa estar. Se há problema de segurança, tem que ser resolvido de outro jeito", disse à Folha o presidente da Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil), Fernando Mendes.Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, também criticou a desativação. "Ponta Porã, de fato, é uma cidade que apresenta um histórico de problemas e segurança pública. Porém, o gesto do MPF não ajuda em nada a integração dos vários órgãos de combate ao crime organizado, ainda mais em uma área de fronteira em que ele pode ter jurisdição. O combate à violência e à impunidade fica comprometido."Além da Ajufe, outras duas entidades representativas de magistrados reagiram à desativação do prédio: a Ajufems (Associação dos Juízes Federais de Mato Grosso do Sul) e a Ajufesp (Associação dos Juízes Federais de São Paulo).As três peticionaram na Ouvidoria Geral do Ministério da Justiça para dizer que a desativação da unidade "parece não ter seguido aos ditames legais", pois sua criação e localização ocorreram a partir de uma lei federal de 2003, que estabeleceu Procuradorias Regionais nos municípios de Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas, todas em Mato Grosso do Sul.Os juízes federais apontaram ainda que "que o deslocamento da sede do Ministério Público para a cidade de Dourados acarretará consequências negativas não só à prestação jurisdicional, mas a todos os órgãos envolvidos; e principalmente à população que passará para um quadro ainda maior de 'sensação de insegurança', eis que o Estado, através do Ministério Público, não se fará presente". O caso foi remetido ao CNMP.A relatora do caso no Conselho, Sandra Krieger, e o plenário do Conselho mantiveram a decisão anterior do Conselho Superior e com isso o processo de desativação prosseguiu. A OAB de Ponta Porã também tenta, até agora sem sucesso, reverter a medida."A região de fronteira possui número exponencial de flagrantes por crimes graves, como tráfico de drogas, tráfico de armas e organização nacional transnacional. E, em todos os flagrantes, devem ser realizadas audiências de custódia no prazo máximo de 48 horas", disse a OAB.Uma decisão do STF impede audiências do gênero por videoconferência.A entidade apontou ainda que Dourados, a cidade para a qual serão deslocados procuradores e servidores do MPF, "é o município mais violento entre as maiores cidades de Mato Grosso do Sul, o que nos traz a clara ideia de que o pretendido pelos servidores da PRM de Ponta Porã não é segurança, senão a comodidade estrutural e o afastamento da população para o qual deveriam exercer seu 'múnus' [dever] público."Procurado, o MPF de Mato Grosso do Sul não havia se manifestado até a conclusão desta reportagem.O CNMP informou que "durante a 19ª Sessão Ordinária de 2019 [em 10 de dezembro], o Plenário acompanhou a relatora [Sandra Krieger] e decidiu pela improcedência do Pedido de Providências, considerando inexistirem razões suficientes no momento para anular a execução da decisão proferida nos autos do processo" que autorizou a transferência do MPF de Ponta Porã.