Primeira novidade do Pacaembu será galeria internacional de arte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linhagem de artistas que fez história no Pacaembu, de Pelé e Garrincha a Ronaldo e Romário, deve ganhar a companhia inesperada de craques como os chineses Ai Weiwei e Cai Guo-Qiang, o indiano Anish Kapoor, o francês Daniel Buren e o brasileiro Cildo Meireles.O projeto que inaugurará a nova fase do estádio, que será administrado pela iniciativa privada por 35 anos, será a instalação de uma galeria de arte contemporânea de renome internacional.A Galleria Continua, originalmente instalada em San Gimignano, na Itália, com filiais na China, em Cuba e na França, espalhará obras de artistas que representa pelo estádio. Trata-se de galeria marcada por seu trabalho com arte contemporânea, sendo responsável por representar figuras como as listadas acima.À frente da operação da galeria está Akio Aoki, sócio e diretor da Continua no Brasil e ex-diretor da galeria Vermelho. A presença da galeria no Pacaembu não se restringirá ao formato clássico do cubo branco, ou seja, obras de arte expostas em salão marcado pela neutralidade --sem janelas, com paredes pintadas em tom claro, com a obra isolada do mundo exterior.Em interlocução com Eduardo Barella, diretor-presidente da empresa de engenharia Progen e presidente do consórcio Allegra Pacaembu, que assumirá totalmente a operação do estádio pelas próximas décadas, Aoki distribuirá obras de arte pelas arquibancadas, pelos restaurantes, pelas piscinas, pelo gramado. O empresário tem sido receptivo às ideias por ser colecionador de arte contemporânea.Barella diz que as "possibilidades são infinitas" e que haverá diálogo com a agenda esportiva e cultural da cidade e do Pacaembu. Com Aoki, ele já pensa, por exemplo, em alguma intervenção artística no fundo da piscina do complexo, para que os praticantes consigam apreciá-la enquanto mergulham.A referência é a obra "Piscina", do artista argentino Jorge Macchi, presente no Inhotim, em Brumadinho (MG), e que é representado pela Continua.O indiano Subodh Gupta deverá ser convidado para pensar em intervenção em algum dos restaurantes do estádio. Sua obra "Cooking the World", de 2017, criava uma cabana a partir de utensílios de cozinha feitos de alumínio. Dentro dela era servido um banquete em performance sobre o potencial da comida na acolhida das pessoas."Isso é um pouco a linha da arte contemporânea: discutir o problema das barreiras e como atravessá-las", diz Barella.A primeira obra a ser colocada no estádio já em janeiro deverá ser "Reflexo Estrutural", do paulista Marcelo Cidade. Ela é formada por 15 pilhas de blocos de concreto, canos de ferro de viga metálica que faziam parte de um edifício modernista dos anos 1950 e canos de PVC.A ideia é promover, a partir da obra de Cidade, uma discussão sobre essa nova fase do Pacaembu, as reformas que serão feitas no estádio, a demolição do tobogã e a relação de São Paulo com sua história."Ele fala sobre as nossas construções antigas, já envelhecidas e não restauradas, e sim substituídas por plásticos, levantando assim questões sobre a herança arquitetônica ou cultural", diz Aoki."Queremos trazer e juntar os artistas com uma plataforma como o Pacaembu, onde 30 mil pessoas vêm assistir a um jogo de futebol, e tentar fazer com que isso se junte a pensamentos questionadores e estéticos", completa, destacando que a escolha da obra de Cidade deveu-se, inclusive, pela capacidade que tem de provocar uma reflexão crítica sobre a própria nova fase do complexo.A Continua tem histórico de se instalar em locais peculiares. Em San Gimignano, pequeno vilarejo medieval no sul da Toscana, a galeria está em um cinema abandonado. Em Havana, estabeleceu-se em sala de cinema dos anos 1950. Na França, em zona rural a 70 km de Paris, ocupou uma fábrica que estava desativada, assim como em Pequim. São "locais disruptivos", resume Barella.Aoki diz que mostrou imagens do espaço do Pacaembu para Anish Kapoor recentemente, na China, e que o indiano ficou impressionado. No entanto, ressalta o diretor da galeria, negociações com medalhões envolvem grandes equipes e estruturas e costumam levar até anos para ganharem concretude.Aoki valoriza a autonomia da agenda artística que terá à frente da galeria no Pacaembu. Ele estará liberado, diz, de seguir a tradicional rotina das galerias de ter cinco ou seis exposições no ano.O compromisso, diz ele, é o de acompanhar a agenda esportiva e cultural da cidade. "Podemos deixar uma obra ali por seis meses, ver se a população gosta, entender como é recebida, e trocar depois", diz.Começar o novo momento de gestão privada do Pacaembu com a instalação de uma galeria é propício para a empresa Progen. A reforma do estádio começará apenas no segundo semestre de 2020 e até lá a administradora não pode fazer grandes intervenções sem a aprovação de órgãos de patrimônio, já que o Pacaembu é tombado.Como não demandará mudanças estruturais no espaço, a galeria poderá instalar suas obras sem obstáculos.Quando o Pacaembu fechar para as reformas, algumas obras continuarão a ser exibidas em locais em que não existam limitações de segurança. Por fim, quando o Pacaembu for reinaugurado, em 2022, segundo previsão do consórcio, a galeria terá um escritório fixo e as obras continuarão a ser distribuídas pelo complexo.Barella diz que não terá qualquer ingerência sobre o conteúdo escolhido pela galeria nem retorno financeiro com as atividades promovidas por ela, como a venda de obras. Será uma locatária como qualquer outra, afirma --uma locatária pela qual ele demonstra apreço especial."[A galeria no estádio] vai remontar o conceito original de um complexo de cultural e de lazer do Pacaembu. Me incomoda bastante falarem que será um shopping. O que queremos se assemelha muito mais a um grande parque público", completa.A população provavelmente verá os primeiros resultados dessa parceria a partir de janeiro, quando acontece a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A final do torneio, como de costume, será realizada no dia 25 de janeiro no estádio do Pacaembu.