PRF apreende arsenal dentro de uma van na Fernão Dias, em Minas Gerais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A maior apreensão de armas feita de pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Minas Gerais, ocorreu na Rodovia Fernão Dias, nesse domingo (16). As armas estavam dentro de uma van, parada no quilômetro 562, na altura da cidade de Itatiaiuçu, na região metropolitana de Belo Horizonte.As informações são da Agência Brasil.Segundo a PRF, durante patrulhamento na rodovia, os policiais encontraram uma van estacionada às margens da rodovia, em situação suspeita. Diante da aproximação dos agentes para abordagem, o motorista fugiu pela mata às margens da rodovia, abandonando o veículo. Ao vistoriarem a van, os policiais encontraram o arsenal.Foram apreendidas 13 pistolas, 5 revólveres calibre 38, seis espingardas calibre 12, 12 rifles calibre 22 e 18 espingardas de pressão, totalizando 54 armas. Além disso, a PRF ainda recolheu seis quilos de pólvora, 5 mil espoletas, 15 mil munições calibres 20, 22, 9 mm, 12, 45, 38 e 380.Em consulta aos sistemas, os policiais constataram que a van havia sido roubada na última quarta-feira (12), em Belo Horizonte.A investigação sobre a procedência do arsenal será conduzida pela Polícia Civil de Minas Gerais, para onde todo o armamento foi encaminhado.