Prefira espécies nativas na hora de montar seu jardim

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil tem uma das maiores biodiversidades do mundo, mas, na hora de montar um jardim, as plantas nativas ainda são pouco usadas, de acordo com paisagistas e biólogos.Quando bem empregadas, essas espécies reduzem a necessidade de manutenção do jardim. São plantas adaptadas ao entorno, o que diminui o trabalho de poda, a adubação e a rega, explica o biólogo Anderson Santos, apresentador do programa "Terra Brasil", no canal Animal Planet, e dono da Escola de Botânica, na região central de São Paulo."Tremo na base quando alguém fala que vai limpar o mato de um terreno que acabou de comprar", afirma Gustavo Martinelli, pesquisador do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O mato é muitas vezes como as pessoas se referem à vegetação nativa, diz ele.Nessa "limpeza" são destruídas espécies que poderiam compor um jardim. Um exemplo é a quaresmeira, lembra Martinelli, que também atua como coordenador do Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora).Muitos projetos paisagísticos utilizam plantas "fast-food", que estão na moda e podem ser encontradas em qualquer lugar, afirma o botânico Ricardo Cardim, da Cardim Arquitetura Paisagística.Caso da cica (que lembra uma palmeira baixa), da palmeira triângulo, do buxinho (espécie de arbusto) e da areca-bambu. Todas são exóticas, plantas que foram introduzidas em um território que não é o seu de origem.Para o biólogo Anderson Santos, um dos problemas dessas espécies é que elas não realizam tantas trocas benéficas com abelhas, borboletas e aves, o que desfavorece o equilíbrio ecológico.Além disso, algumas espécies exóticas não têm predadores locais e podem, assim, ser mais competitivas."Quando uma planta evoluiu em uma determinada região, ela tem a capacidade de fortalecer os polinizadores naturais que estão ao redor e consegue usar seus próprios recursos de forma mais eficiente", explica Cardim, que organiza mutirões de plantio para restabelecer trechos de mata atlântica.A ausência de uma tradição de paisagismo com plantas nacionais é uma questão cultural, na opinião do pesquisador Gustavo Martinelli. Para ele, essa carência está relacionada à valorização, que existe desde o período colonial, de uma estética europeia.O assunto entrou na pauta da Semana da Mata Atlântica, realizada em maio de 2019."A intenção era estimular escritórios, consumidores e produtores de mudas a usar espécies nativas", explica Clayton Lino, um dos fundadores da SOS Mata Atlântica e presidente do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, área de conservação reconhecida pela Unesco. O grupo pretende organizar debates, palestras e cursos sobre o tema.Referência no uso de espécies brasileiras, os paisagistas Roberto Burle Marx (1909-1994) e Haruyoshi Ono (1943-2017) contemplavam a paisagem e a vegetação de um local antes de estabelecer diretrizes para um trabalho."O paisagismo deve estar o mais inserido possível dentro do ambiente", diz Isabela Ono, atual diretora do escritório Burle Marx e filha de Haruyoshi Ono.Mas é preciso escolher as espécies nativas de acordo com variações climáticas e ambientais em cada região do Brasil.São informações encontradas nos sites das prefeituras ou do governo do estado, que geralmente têm dados sobre vegetação e clima locais, diz a engenheira agrônoma e especialista em biodiversidade nativa Julcéia Camillo.Plantas que têm um grau menor de exigência, como o guaimbê, são uma boa forma de começar um jardim de nativas, dentro ou fora de casa.A espécie foi usada para decorar o corredor de uma casa nos Jardins, zona oeste de São Paulo, feito pelo escritório AS Design Arquitetura, da arquiteta Fernanda Sebrian. A ideia, segundo Sebrian, era aproveitar o volume que a folhagem tem para criar um desenho mais moderno, sem exigir muita manutenção.Outra planta resistente é a clusia, que tem folhas arredondadas, brilhantes e espessas. Pode ser cultivada em vasos ou canteiros e usada para fazer uma cerca viva para dividir ambientes, explica a paisagista Clariça Lima, do estúdio que leva seu nome.Quando o projeto prevê mais espaço, ela sugere também árvores como ipê-amarelo, sibipiruna e frutíferas, como pitangueira, grumixameira e cabeluda, ou cabeludeira, que dá um frutinho amarelo e redondo.Em um projeto do escritório Patrícia Martinez na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo, a jabuticabeira foi incorporada à decoração a partir de um pedido do morador. Em função da árvore, foi instalada, na sala, uma parede de vidro.O paisagista responsável, Rodrigo Oliveira, diz que muitos clientes têm uma relação afetiva com árvores frutíferas, como jabuticabeira ou pitangueira.Essa espécies também conseguem se adaptar a vasos maiores, já que o tamanho da planta pode ser controlado com ajuda de poda.Mudas de árvores frutíferas são encontradas com facilidade, mas, em geral, conseguir opções de espécies nativas em floriculturas e lojas especializadas dá mais trabalho, explica Nik Sabey, paisagista à frente do Novas Árvores por Aí, que faz plantios coletivos.Caso o viveiro não tenha nenhum vaso disponível, a sugestão é tentar encomendar.Ainda que o uso de plantas nativas seja uma discussão importante, não deve existir "discriminação" de espécies exóticas, diz Julcéia Camillo, que também é sócia da empresa de paisagismo Aroeira.Muitas delas, inclusive, são bem adaptadas a diferentes regiões do país."É a mesma coisa com frutas: tudo bem comer maçã, mas você também pode comer cambuci", diz.