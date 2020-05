Prefeituras do ABC Paulista se dizem indignadas com protocolo de Doria

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A entidade que reúne prefeituras da região do ABC Paulista afirmou que recebeu o novo conjunto de regras para quarentena anunciado pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com indignação.

As sete cidades da região foram incluídas na área vermelho, sem direito a reabertura.

"O Consórcio Intermunicipal Grande ABC, representado pelas sete cidades da região, esclarece que recebeu com profunda surpresa e indignação, nesta quarta-feira (27/5), o comunicado feito pelo Governo do Estado de São Paulo de que a cidade de São Paulo teve uma análise separada da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) na nova fase do plano de retomada econômica do Estado", diz a nota.

"Vale lembrar que o Departamento Regional de Saúde (DRS1), responsável por cuidar do planejamento das ações do setor na RMSP, é o mesmo que cuida das diretrizes da Capital. O Consórcio Intermunicipal Grande ABC, através dos seus entes, irá se certificar do motivo dessa análise separada da Capital e voltará a se reunir na próxima sexta-feira (29/5), por videoconferência, às 10h, com os prefeitos da região", acrescenta o comunicado.