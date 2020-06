Prefeitura estuda reabertura de parques na capital paulista na próxima semana

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prefeitura estuda a possibilidade de reabrir os parques municipais da capital paulista a partir da próxima semana.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido dos Santos, a pasta vai se reunir com o prefeito Bruno Covas (PSDB), até sexta-feira (3), para definir a eventual reabertura dos parques à população. "Vamos observar os números [de infectados e internados pela Covid-19] para estudar a situação e tomar uma decisão", disse.

Os parques municipais estão fechados desde 21 de março.

No sábado (27), o prefeito Bruno Covas assinou protocolo para a reabertura de clubes sociais na capital com representantes do setor. Os clubes poderão reabrir apenas as áreas comuns e ao ar livre, como espaços para caminhada. Quadras e áreas de uso comum, como piscinas, seguem fechadas.