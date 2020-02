Prefeitura do Rio espera receber quase 500 mil pessoas no Sambódromo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prefeitura do Rio espera receber quase 500 mil pessoas nos seis dias de desfile no Sambódromo, na região central da cidade. A capacidade diária é de 70 mil pessoas nas arquibancadas e camarotes. As alegorias começam a ser deslocadas na madrugada de sexta-feira (21) para a Marquês de Sapucaí.As informações foram dadas pelo secretário de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos do Rio, Felipe Michel, em coletiva nesta quarta-feira (19), para anunciar a operação dos órgãos públicos envolvidos no carnaval como o Centro de Operações Rio, secretarias municipais de Transportes, de Ordem Pública, de Saúde, de Fazenda, Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), Guarda Municipal e MetrôRio.Além da Passarela do Samba, haverá programação na Intendente Magalhães, na zona norte, no Terreirão do Samba, em 76 palcos espalhados pela cidade e nos blocos e megablocos de carnaval.Segundo o chefe do Centro de Operações Rio, Alexandre Cardeman, há maior preocupação em monitorar o entorno do Sambódromo e fazer o deslocamento dos carros alegóricos. “É uma operação muito complicada que vai até a Quarta-Feira de Cinzas”. Ele também informou que serão montados gabinetes de apoio à Operação Carnaval e de tomada de decisões no Sambódromo integrando os diversos órgãos.A Secretaria Municipal de Saúde terá sete postos na Sapucaí, com 32 leitos, dos quais oito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Cento e vinte e cinco profissionais de saúde vão trabalhar no Sambódromo e 15 ambulâncias serão usadas por dia.Segundo o Centro de Operações Rio, há previsão de chuva moderada a forte para sexta-feira e sábado (22). No domingo (23), a previsão é de chuva fraca a moderada. A recomendação é levar capa de chuva, não enfrentar alagamentos e usar transporte público para chegar ao Sambódromo.METRÔ RIOO MetrôRio terá esquema especial de funcionamento durante o carnaval. Os trens circularão sem interrupção a partir das 5h de sexta-feira até as 23h59 da terça-feira (25). A partir das 5h de sábado até as 23h59 de terça-feira, as composições da Linha 2 farão o trajeto direto entre a Estação Pavuna e a Estação General Osório, sem necessidade de transferência na Estação Estácio.