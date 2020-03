Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Recife recomendou na tarde desta terça-feira (17) que bares funcionem com 50% da sua capacidade e que os shoppings centers reduzam o horário para funcionar das 12h às 20h com apenas metade dos lugares nas praças de alimentação.

Só podem ser realizados eventos na cidade com até 50 pessoas. Nas primeiras ações, anunciadas no sábado (14), a quantidade de público permitida era de 500.

As medidas divulgadas nesta terça incluem ainda a determinação para que instituições públicas e privadas funcionem em horários diferentes, com o objetivo de reduzir a concentração de pessoas no transporte público.

A partir desta quinta-feira (19), as secretarias e órgãos já funcionarão desta maneira. Também foi estabelecida uma parceria com o TCE-PE (Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco) para facilitar aquisições e contratações necessárias ao cumprimento do plano de contingenciamento.

Será feita ainda a recomendação para que as igrejas tomem medidas com o objetivo de evitar o contato pessoal nas suas dependências. O poder público municipal adiou o concurso para agentes comunitários de saúde, previsto para o próximo sábado (22), com previsão de reunir 9 mil candidatos.

As aulas das 17 escolas profissionalizantes do município, que concentram 5,5 mil alunos, também foram suspensas.