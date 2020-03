O dia de amanhã com o Covid -19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Bruno Covas (PSDB) anunciou nesta sexta-feira (20) que a prefeitura vai instalar 2 mil leitos de baixa complexidade no estádio do Pacaembu e no Anhembi para atender pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus.

"Nesses espaços nós poderemos fazer o acompanhamento da população que não se encontra numa situação de alto risco, mas precisa de uma atenção do poder público", disse Covas durante agenda no Hospital de Parelheiros.

Dos 2 mil leitos, 200 serão implementados no estádio do Pacaembu, que será adaptado para receber os pacientes. Os outros 1,8 mil serão instalados no complexo do Anhembi, segundo nota da Prefeitura.

"Vamos adaptar esses dois espaços, um deles cedido pelo novo concessionário do Pacaembu, que estará pronto em duas semanas. Já as 1.800 vagas no Anhembi estarão prontas em até três semanas", disse.

Segundo a nota, esses leitos serão disponibilizados para pessoas que estão sendo atendidas em UBS (Unidade Básica de Saúde) e em hospitais, e novas estruturas como essas também poderão ser montadas em outras regiões da cidade, caso seja necessário.