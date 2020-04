Prefeitura de SP tem 106 servidores da Saúde com coronavírus

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo já tem 1.935 trabalhadores da área da saúde afastados por consequências da pandemia do novo coronavírus. Deste total, 106 já testaram positivo para Covid-19. O levantamento foi feito pela Secretaria Municipal da Saúde, gestão Bruno Covas (PSDB) e divulgado neste sábado (4).

A Autarquia Hospitalar Municipal, responsável por 19 hospitais municipais e quatro UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), que possui 19.675 funcionários, tem 1.841 trabalhadores afastados por sintomas de gripe. Desses, 95 testaram positivo para o coronavírus, segundo a pasta.

Já o Hospital do Servidor Público Municipal, com 2.586 servidores, possui 94 afastamentos por síndrome gripal, mas apenas 11 por Covid-19. A secretaria informa que há ainda 105 profissionais afastados por outras patologias que não têm relação com os sintomas.

O estudo leva em consideração a comunicação do primeiro caso de Covid-19 registrado no país, que ocorreu no dia 25 de fevereiro, de um paciente vindo da Itália, até a última sexta-feira (3).

Por meio da portaria, a Secretaria da Saúde estabeleceu que profissionais acima de 60 anos devem ser realocados para atividades de retaguarda, como monitoramento e orientação dos pacientes por telefone, gestão das vagas junto à regulação local e Coordenadoria Regional de Saúde, colaboração com o médico da assistência para agilizar a indicação e disponibilização de medicamentos de uso contínuo, análise do prontuário e avaliação de resultado de exames que chegaram à UBS (Unidade Básica de Saúde), Ambulatório e Hospital Dia e, pelos meios eletrônicos.