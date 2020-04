Prefeitura de SP já interditou 71 estabelecimentos por furarem quarentena

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo já interditou, até este domingo (12), 71 estabelecimentos não essenciais por não cumprirem a quarentena.

A subprefeitura da Sé, no centro da capital paulista, foi a região em que mais estabelecimentos foram lacrados pela prefeitura, com 31 no total.

A Lapa (zona oeste) foi a segunda região com o maior número de estabelecimentos bloqueados (10), seguida por Guaianases (7) e Vila Prudente (5), ambas na zona leste.

Os comércios serão desinterditados após o cumprimento do decreto de quarentena da administração municipal, que determinou, desde o dia 20 de março, o fechamento de comércios que não oferecessem serviços essenciais (como os setores de alimentação, bancos, limpeza urbana e segurança). A determinação passou a valer em todo o estado de São Paulo desde o dia 24 de março.

Caso o comércio volte a funcionar mesmo lacrado pela Prefeitura de São Paulo, ele poderá sofrer a cassação de seu alvará de funcionamento.

Segundo a Secretaria Municipal das Subprefeituras, cerca de 2.000 agentes têm trabalhado na conscientização de ambulantes e comerciantes para que eles mantenham seus estabelecimentos fechados.

Em nota, a pasta afirma que o objetivo não é multar, mas, sim, evitar aglomerações para reduzir o risco de transmissão do coronavírus e proteger a população, conforme as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. A secretaria ressalta ainda que a maioria das pessoas estão cumprindo a determinação dos decretos municipais.

Para reclamar sobre um estabelecimento não essencial que esteja aberto, basta entrar em contato pelo número 156 ou acessar Portal SP156 no site. É necessário informar o nome, tipo e endereço do estabelecimento, além da data e horário em que estava aberto. Isso deve ser feito até 24 horas depois do ocorrido.

Comércios interditados por subprefeitura

Aricanduva - 1

Ermelino Matarazzo - 1

Freguesia do Ó - 2

​Guaianases - 7

Ipiranga - 1

Itaquera - 1

Jaçanã - 1

Lapa - 10

Mooca - 3

Parelheiros - 1

Penha - 1

Perus - 3

Pirituba/Jaraguá - 1

Santana/Tucuruvi - 1

Santo Amaro - 1

Sé - 31

Vila Prudente- 5.