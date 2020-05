Prefeitura de SP já interditou 403 comércios não essenciais

Quando o inimigo é o presidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo interditou 403 comércios não essenciais desde o início da quarentena decretada pelo governo estadual, em 24 de março, até esta segunda-feira (18).

A região da Sé, no centro da cidade, lidera com 140 fechamentos. Ela é seguida por Aricanduva, com 34, Mooca, 29, e Freguesia do Ó, com 28.

Estes quatro bairros lideravam a listagem feita pela gestão Bruno Covas (PSDB), na última quarta-feira (13). Na ocasião, o governo municipal havia interditado 368 estabelecimentos. Comparados aos 403 casos atuais, houve aumento de 9,5%.

Além de terem suas lojas fechadas, até o fim da quarentena, o comerciante ainda tem de pagar uma multa de R$ 9.200. Em caso de resistência, ele pode até ter cassado o alvará de funcionamento ou Termo de Permissão de Uso/Autorização Temporária.

Segundo a prefeitura, o objetivo da fiscalização não é multar os estabelecimentos, mas garantir que os não essenciais fiquem fechados para evitar aglomerações de pessoas durante o período de quarentena.

O governo esclarece que a fiscalização é realizada diariamente nas 32 subprefeituras da capital.