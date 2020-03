Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (18) o fechamento de lojas na cidade, para evitar a disseminação do novo coronavírus. A medida vale a partir da próxima sexta-feira (20) e tem validade até o dia 5 de abril.

O decreto, no entanto, libera farmácias, mercados, feiras livres, lojas de conveniência, padarias, restaurantes e lanchonetes para funcionar. Esses estabelecimentos terão que intensificar ações de limpeza, disponibilizar álcool em gel aos clientes, manter espaçamento de 1 metro entre mesas (no caso de restaurantes) e divulgações informações sobre prevenção.

Todos os outros comércios não poderão fazer atendimento presencial no período -vendas pela internet serão permitidas.

O decreto da prefeitura foi feito na esteira do governo João Doria (PSDB), que anunciou pela manhã o fechamento de shoppings e academias na Grande São Paulo.

O anúncio foi feito, antes, ao canal de TV Globonews, diferentemente do governo estadual e do governo federal, que têm preferido entrevistas coletivas, com participação de outros órgãos de imprensa, para anunciar medidas de prevenção à pandemia.

É a segunda vez nesta semana que o prefeito, que tentará disputar a reeleição, faz um anúncio importante em entrevista na televisão. Na segunda-feira (16), o anúncio de que que suspenderia o rodízio de veículos e fecharia equipamentos culturais foi feito em primeira mão no programa de José Luiz Datena, na TV Bandeirantes, que se filiou recentemente ao MDB e cogita fazer parte da chapa do tucano.