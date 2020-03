Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo cancelou os grandes eventos previstos para ocorrer na capital paulista nos próximos meses, por causa da pandemia de coronavírus.

A medida foi efetivada nesta sexta-feira (13) pelo prefeito em exercício, Eduardo Tuma, a pedido do prefeito Bruno Covas (PSDB).

A determinação prevê o cancelamento de todos os eventos de massa governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais e religiosos com concentração próxima de pessoas na cidade de São Paulo.

Isso inclui eventos como a Virada Cultural e a Parada LGBTQ+. A medida foi adotada por tempo indeterminado, com o intuito de prevenir riscos de transmissão direta do Covid-19.

Segundo o Ministério da Saúde, já existem 98 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. São 13 estados com casos confirmados. O maior número ocorre em São Paulo, com 56 registros.

Em seguida, estão Rio de Janeiro (16), Paraná (6), Rio Grande do Sul (4), Goiás (3), Santa Catarina (2), Bahia (2), Minas Gerais (2), Pernambuco (2), Espírito Santo (1), Alagoas (1), Rio Grande do Norte (1) e Distrito Federal (2).