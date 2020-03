Brasil acorda da hipnose do falso mito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo vai começar a retirar nesta sexta-feira (20) os ambulantes ilegais das ruas e avenidas da cidade de São Paulo. A fiscalização será feita por agentes das subprefeituras de cada região da cidade e contará com o apoio da GCM (Guarda-Civil Metropolitana).

A medida foi tomada pelo prefeito Bruno Covas (PSDB) para conter o avanço do novo coronavírus na capital, e também inclui o fechamentos de alguns estabelecimentos comerciais. Bares, restaurantes, lanchonetes, supermercados, farmácias e postos de combustíveis não estão atingidos na medida.

De acordo com o decreto, as subprefeituras de cada região da cidade vão suspender os TPUs (Termos de Permissão de Uso) de profissionais autônomos.

Um dos pontos onde se concentram muitos vendedores ambulantes é no Pari, na região central de São Paulo. Nesta quinta-feira (19), eles trabalhavam normalmente no cruzamento da avenida Valtier com a rua Alexandrino Pedroso, além da rua Hannemann.