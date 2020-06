Prefeitura de São Paulo reforça frota de ônibus nesta segunda

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo, sob a gestão de Bruno Covas (PSDB), anunciou que pretende ampliar a frota de ônibus da capital paulista a partir desta segunda-feira (8). Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, serão adicionados 784 coletivos aos 2.000 previstos para operar em caso de necessidade.

A medida foi tomada com a intenção de evitar a disseminação do novo coronavírus na capital paulista. Segundo a administração municipal, a frota em circulação será de 9.178, equivalente a 71,62% do que circulava nos dias úteis anteriores à pandemia.

Para evitar aglomeração no transporte público, a prefeitura afirma que determinou um escalonamento nos horários de entrada e saída de trabalhadores dos serviços autorizados a funcionar de forma presencial. Com isso, a administração municipal pretende diluir o horário de pico.

A SPTrans orientou as empresas concessionárias a realizar viagens com todos os passageiros sentados. Dessa maneira, motoristas estão autorizados a não parar em pontos caso o veículo tenha todos os assentos ocupados.

Além do aumento da frota e do limite de passageiros por veículo, a prefeitura implantou outras medidas, como a obrigatoriedade do uso de máscaras em ônibus e terminais, marcação no solo para evitar proximidade dos usuários nas filas e higienização dos coletivos entre as viagens.