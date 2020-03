'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

SPTrans justifica corte de linhas por conta da queda de usuários

(FOLHAPRESS) Em 28/03/2020 15h08

Em meio à crise do coronavírus, a prefeitura de São Paulo anunciou que vai reduzir, a partir de segunda-feira (30), a frota de ônibus em 40%.

A SPTrans diz que tomou essa decisão porque o número de passageiros, durante a quarenta, atinge 23% da média diária em dias úteis.

Essa é a segunda vez em uma semana que a prefeitura anuncia uma diminuição na quantidade de veículos. Na última terça-feira, a SPTrans havia afirmado que, como consequência da de passageiros em 70%, apenas 55% da frota estava à disposição.

A quantidade de veículos no período noturno caiu de 430 para 211. A SPTrans afirma que as 150 linhas deste turno estão funcionando com intervalos maiores entre os veículos.

Em nota publicada neste sábado, a SPTrans diz que o público pode buscar por informações sobre alterações de linhas pelo portal: http://www.sptrans.com.br/covid-19.