Prefeitura de Santos inicia testes da Covid em sistema drive thru

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria Municipal de Saúde de Santos inaugurou nesta quarta-feira (13) o centro de testagem da Covi-19, na área externa do Mendes Convention Center (av. Francisco Glicério, 206). São cem profissionais de saúde que devem testar 10 mil moradores da cidade até sexta-feira (15).

Mas apenas as pessoas que estiverem com os sintomas do novo coronavírus, com febre e/ou alterações respiratórias, poderão ser testadas no sistema drive thru (acesso por carro ou moto). O atendimento é das 8h às 14h. Somente nesta quarta, 25 pessoas tiveram resultado positivo.

"Vamos fazer os testes nas pessoas que apresentam os sintomas da Covid-19. Elas passarão por uma primeira abordagem e, se estiverem aptas, farão o teste rápido com resultado em 15 minutos. Em caso de acusar positivo, poderão fazer o outro teste, o RT-PCR, cuja análise é realizada em laboratório e tem maior precisão", diz o secretário de Saúde, Fábio Ferraz.

Segundo o secretário, quem testar positivo receberá a indicação para ficar em isolamento domiciliar. Se o caso for mais grave, o paciente será encaminhado para internação hospitalar. "Além de importante para o atendimento individual, a ampliação da testagem nos ajuda a identificar a presença e circulação do vírus na Cidade", ressalta Ferraz.

Ao chegar à entrada do Mendes Convention, o munícipe de carro ou moto será direcionado para a área de cadastro e deverá apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência. Em seguida, terá aferida a temperatura (por termômetro de testa) e a oxigenação no sangue (oxímetro) e passará por entrevista de avaliação, sem sair do veículo.

Se estiver dentro dos critérios, será encaminhado para fazer o teste rápido, onde ocorre a coleta de sangue para análise, após pequeno furo no dedo. O resultado fica pronto em 15 minutos.