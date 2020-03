Prefeitura de Guarujá decreta estado de calamidade pública

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

SÃO PAULO, SP(FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Guarujá (86 km de SP) também decretou estado de calamidade pública por causa das consequências da forte chuva que atingiu a cidade na madrugada desta terça-feira (3). São Vicente (72 km de SP) também já havia adotado a mesma medida nesta terça.

Deslizamentos causaram a morte de 15 pessoas morreram e cerca de 200 estão desabrigadas. Além disso, a Defesa Civil informou que há 32 desaparecidos.

Guarujá recebeu a quantidade de chuva que era espera para todo o mês de março em apenas um dia, segundo a Defesa Civil.

A Secretaria de Educação suspendeu as aulas do município. Pelo menos seis escolas estão acolhendo as famílias que ficaram desabrigadas. Outras unidades educacionais estão abertas para receber doações.

Segundo a Prefeitura de Guarujá, sob gestão de Válter Suman (PSB), o transporte público da cidade teve alterações de percursos. Além disso, há problemas no abastecimento de água, energia elétrica e telefonia.