Prefeito de SP, Bruno Covas, recebe diagnóstico de Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), 40 anos, foi diagnosticado com Covid-19. A informação foi divulgada pela Prefeitura de São Paulo neste sábado (13).

Covas foi diagnosticado após teste preventivo de rotina. "Ele passa bem, não apresenta sintomas e recebeu recomendação de seu médico, Dr. Davi Uip, para permanecer trabalhando em casa e em observação pelos próximos dias.", diz o comunicado da prefeitura.

O prefeito da capital paulista está em tratamento para conter um câncer no sistema digestivo, entre o esôfago e o estômago, descoberto no passado. Ele é acompanhado pelas equipes médicas coordenadas por David Uip, Roberto Kalil Filho, Artur Katz e Tulio Eduardo Flesch Pfiffer.

Em maio, ele foi internado no Hospital Sírio-Libanês, após sentir dores abdominais. Exames apontaram que ele tinha colite, uma inflamação no cólon, parte central do intestino grosso. O político ficou dois no hospital e recebeu alta no dia 15 de maio.

Apesar dos problemas de saúde, Covas continua exercendo sua atividade como prefeito. Em entrevista recente ao jornal Folha de S.Paulo, publicada no dia 5 de maio, ele afirmou que as dificuldades enfrentadas por São Paulo na pandemia do novo coronavírus não têm impedido suas sessões de imunoterapia.

“Continuo indo. As oito sessões de quimioterapia fizeram sumir dois dos três tumores. Um permaneceu, mudei o tratamento. Depois de três sessões, fiz uma nova bateria de exames e uma quarta sessão. Ela não tem a rapidez da quimioterapia, mas os médicos ficaram muito contentes com o resultado”, afirmou.