Prefeito de São Bernardo do Campo chora após ter alta da UTI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB), 45, publicou um vídeo em suas redes sociais no qual agradece pelo carinho que recebeu após ter sido infectado pelo coronavírus e ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

"Muito obrigado, no meu coração eu achei que não ia voltar. Mas estou bem e agradeço muito a cada um de vocês do meu coração", disse no vídeo.

Morando foi diagnosticado em 25 de março com o novo coronavírus e foi internado no domingo (29) após seu médico constatar piora do quadro clínico.

Sem necessidade de oxigênio, o prefeito recebeu alta da UTI, mas segue internado em observação.