Prefeito de Manaus anuncia obrigatoriedade de máscara, mas decreto diz que é só recomendação

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), anunciou, na noite desta terça-feira (14), que determinaria a obrigatoriedade do uso de máscara nos espaços públicos da cidade. O decreto municipal, porém, só fala em recomendação.

"Assinei um decreto determinando que todas as pessoas saiam das suas casas, quando tiverem que sair (...) que saiam de máscara", disse o prefeito, em vídeo distribuído nas redes sociais.

A declaração gerou várias reportagens na imprensa local afirmando que o uso passaria a ser obrigatório. O decreto, no entanto, afirma que se trata apenas de uma recomendação para uso fora do isolamento social, sem nenhuma punição prevista.

Com o epicentro em Manaus, o Amazonas é o estado do país com maior incidência relativa de coronavírus, contabilizando 303 casos para cada 1 milhão de habitantes. A média nacional é de 111 casos/1 milhão.

Nos últimos dias, o governador Wilson Lima (PSL) disse que estuda decretar um lockdown, quando até serviços essenciais e transporte público param.

Nesta segunda-feira (12), foi registrado o primeiro caso de Covid-19 entre indígenas waraos, de origem venezuelana, que moram em abrigos administrados pela prefeitura. Trata-se de uma bebê de dois meses. Uma liderança relatou à reportagem falta de água e pouca comida.

Também nesta segunda-feira, a prefeitura de Manaus inaugurou um hospital de campanha, com 18 leitos. Outros dois hospitais de campanha devem ser abertos na cidade nos próximos dias, pelos governos estadual e federal.