Prédio comercial desaba e deixa cinco feridos no Paraná

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Um prédio comercial de dois andares desabou na madrugada deste sábado (4) em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, deixando cinco pessoas feridas.

O prédio abrigava um supermercado, que estava desativado, uma academia e dois apartamentos no andar de cima. Cinco pessoas da mesma família ficaram soterradas e foram resgatadas embaixo dos escombros por equipes do Corpo de Bombeiros do Paraná.

Entre as vítimas estava um casal de adultos, uma mulher de 50 anos e duas crianças, uma de 6 e outra de 10 anos.

A mulher de 50 anos e as duas crianças foram levadas para Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba. Uma das crianças fraturou a perna e a outra teve escoriações. As duas passam bem. Em estado mais grave, a mulher permanece internada.

O casal, de 29 e 25 anos, foi levado para o Hospital do Trabalhador com escoriações leves e têm estado de saúde considerado estável.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil realizaram perícia no local e isolaram o imóvel. A suspeita é que o desabamento tenha sido causado por abalos na estrutura após uma escavação em um terreno vizinho.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Paraná.