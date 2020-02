Pós-Carnaval em SP terá blocos com Anitta, Nação Zumbi e Daniela Mercury

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval de rua em São Paulo fará o seu encerramento neste fim de semana com o desfile de mais de 160 blocos pelas ruas.Entre os destaques de sábado, está o Bloco Navio Pirata, com o grupo BaianaSystem, que comemora o terceiro ano na capital paulista. Começa às 11h na avenida Tiradentes, na região central.Será seguido pelo Troça Elétrica, com as bandas Nação Zumbi e Bixiga 70. Músicas como "Maracatu Atômico" e "Um Sonho" estão inclusas na lista.Em Pinheiros, na zona oeste, às 14h, o bloco carioca Fogo & Paixão celebra 10 anos com releituras de clássicos do brega e outros gêneros.No domingo, o Bloco da Anitta deve atrair muitos foliões para o Parque Ibirapuera, na zona oeste. O trio, antes chamado de Bloco das Poderosas, surgiu em 2016 e já passou também por Rio de Janeiro e Salvador. Começa às 9h.À tarde, às 14h, no mesmo lugar, será realizado o Bloco da Preta, que desfila há mais de dez anos no Rio de Janeiro.No centro, haverá apresentação da cantora Daniela Mercury no bloco Pipoca da Rainha, que tradicionalmente encerra o Carnaval paulistano com hits como "Nobre Vagabundo", "Rapunzel" e "O Canto da Cidade". Está marcado para as 12h na rua da Consolação.