O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os efeitos da pandemia do novo coronavírus Sars-CoV-2 já se fazem sentir de forma ampla em Portugal. Com 169 casos confirmados até a noite deste sábado (14), o país já decretou estado de alerta e limitou o funcionamento de vários serviços. As autoridades não descartam adotar medidas mais duras nos próximos dias.

Dezenas de pontos turísticos, incluindo a Torre de Belém e o mosteiro dos Jerônimos, também fecharam as portas.

Por determinação do governo, as aulas em todas as escolas portuguesas foram canceladas. A medida entra em vigor na próxima segunda-feira (16) e permanece pelo menos até a Páscoa.

“É uma luta pela nossa sobrevivência, pela proteção da saúde dos portugueses”, afirmou o primeiro-ministro, António Costa (Partido Socialista) em discurso à população transmitido na televisão.

As autoridades determinaram ainda o fechamento de todas as discotecas do país. Antes mesmo do anúncio, vários clubes já tinham optado por voluntariamente encerras suas atividades.

Bares e restaurantes também estão com o funcionamento mais restrito. Neste sábado, o governo decidiu que todos os bares devem fechar até as 21h.

Academias de ginástica, piscinas e atividades não essenciais também têm interrompido suas atividades.

Diante do cenário de incertezas, e com a vizinha Espanha a registrar mais de 3.000 infectados, os portugueses correram para estocar alimentos e remédios.

Supermercados de todo o país já têm falta de enlatados, massas, álcool e, principalmente, papel higiênico.

Nas farmácias, faltam termômetros e remédios para febre e dores de cabeça.