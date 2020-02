Porteiro morre baleado dentro de carro durante assalto no litoral de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um porteiro de 41 morreu após ser baleado dentro de um carro durante um roubo na manhã deste sábado (1º), no Parque São Vicente, em São Vicente (65 km de SP). Outros dois vigilantes, de 52 de 64 anos, ficaram feridos. Ninguém havia sido preso até a conclusão desta reportagem.De acordo com a Polícia Militar, o porteiro morreu no local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e duas ambulâncias socorreram os vigilantes ao Hospital Municipal de São Vicente, onde permaneciam internados. Não se sabe o estado de saúde das vítimas. A mochila que o porteiro carregava foi levada pelos criminosos.Pouco tempo depois do crime, o carro usado pelos criminosos na fuga foi encontrado na rua Professor Romeu Lã Scala, no bairro Rádio Clube, em Santos. O veículo havia sido roubado dias antes.O carro e dois celulares das vítimas foram apreendidos e encaminhados à perícia. O caso foi registrado como roubo na Delegacia de São Vicente. Já a apreensão e entrega de veículo recuperado foi para o 5º DP de Santos.