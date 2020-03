A sala rosa do PS 28 de Agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça de Goiás concedeu prisão domiciliar ao médium João Teixeira de Faria, o João de Deus. Ele foi condenado a quase 60 anos de prisão por crimes sexuais e está preso desde dezembro de 2018 no complexo prisional de Aparecida de Goiânia (GO).

A defesa de João de Deus, 78, pediu o cumprimento da pena em casa diante da pandemia do novo coronavírus, alegando que o médium é idoso e sofre de problemas crônicos de saúde, como hipertensão e problemas no coração.

A decisão impõe restrições, como uso de tornozeleira eletrônica, entrega do passaporte e impedimento de contato com as vítimas e testemunhas dos processos que responde. Ele também não poderá frequentar a casa Dom Inácio de Loyola em Abadiânia, onde realizava sessões espirituais.