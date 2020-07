Policial Militar morre após queda de helicóptero em Presidente Prudente

Wilson Lima e a teoria do nada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cabo Alexandre Luís,43, morreu, nesta quinta-feira (16), após cair da aeronave Águia 8, em Presidente Prudente (a 556 km de São Paulo).

O acidente ocorreu durante um treinamento que estava sendo realizado no Aeródromo Estância Machado em Álvares Machado, cidade vizinha.

A queda ocorreu às 10h30, e Luís foi levado ao Hospital Regional de Presidente Prudente em estado grave. Ele não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado às 11h40.

Em nota, a Polícia Militar do Estado de São Paulo lamenta a morte do cabo e informa que as causas estão sendo investigadas para esclarecer o caso pela PM e pelo órgão aeronáutico responsável.

A PM informa que Alexandre Luís trabalhava na instituição há 20 anos. O velório será realizado no Centro de Convergências Mario Covas, em Paraguaçu Paulista, em horário a ser definido pelos familiares.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), prestou solidariedade à família do cabo por meio das redes sociais. "Muito triste. Que Deus conforte o coração da família neste momento de dor", escreveu.