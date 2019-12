Policial militar da Grande SP é atropelado por motorista bêbado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista embriagado atropelou um policial militar na madrugada deste domingo (22) em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Além do excesso de álcool, o acusado, de 34 anos, também não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação).O policial, de 45 anos, foi atropelado por volta das 4h, na Estrada Boa Vista, Parque Olímpico. O agente participava de um patrulhamento junto com outros policiais militares.O grupo realizava a abordagem de um homem em atitude suspeita, segundo a Secretaria de Segurança Pública, da gestão João Doria (PSDB), quando um Fiat Uno preto avançou contra os PMs.Além dos policiais, existiam outras pessoas na via, no mesmo lugar por onde o carro desgovernado passou. O motorista fugiu do local e o policial ferido foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O estado de saúde do agente não foi divulgado.Após o socorro, os outros policiais militares que estavam na operação realizaram busca na região e encontraram o motorista. Ele estava na sua própria casa, foi levado para a delegacia e acabou preso.Exames confirmaram a presença de álcool no organismo do motorista, muito além do que é permitido por lei, segundo a secretaria.A Polícia Civil solicitou perícia e o caso foi registrado como embriaguez ao volante, fuga de local de acidente, direção sem permissão ou habilitação e tentativa de homicídio qualificado. A investigação é conduzida pelo 1º DP (Distrito Policial) de Mogi das Cruzes.