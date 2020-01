Policiais Militares suspeitos de agredir rapaz em São Paulo são afastados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - Os cinco policiais militares do 37° Batalhão (Capão Redondo), filmados em uma cena de agressão, foram afastados do serviço de rua.Um vídeo que circula nas redes sociais, desde o começo da semana, mostra que três agentes da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) atingem um rapaz negro com socos e chutes. A gravação tem poucos segundos e termina quando um policial vai na direção da pessoa que está gravando a agressão.A Secretaria de Segurança Pública, gestão João Doria (PSDB), afirma que a Polícia Militar instaurou um inquérito para apurar o caso.O órgão afirma ainda que "o governador João Doria determinou ao secretário de Segurança, general João Camilo de Campos, que, além do afastamento, os policiais sejam retreinados" e que "desvios de conduta não serão tolerados".No vídeo, é possível ver que ao menos dois agentes estão com câmeras acopladas aos capacetes.