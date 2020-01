Polícia prende acusado de participar de roubos em aeroportos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia prendeu mais um suspeito de participação no roubo de 760 kg de ouro, dentro do terminal de cargas do aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos (Grande SP), em julho do ano passado. A prisão ocorreu neste sábado (18) em Itanhaém (106 km de SP).O mentor do assalto do aeroporto na Grande São Paulo também foi preso no último dia 11 em São Caetano do Sul (ABC), de acordo com a polícia. .Segundo o delegado Pedro Ivo, titular da 5ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Bancos do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), o homem preso no litoral paulista, que não teve a identidade informada, integra uma quadrilha interestadual especializada em "roubos de grande envergadura".Além do assalto em Guarulhos, em que mais de R$ 120 milhões de material foi levado pelo bando, a Justiça de Santa Catarina havia expedido um mandado de prisão contra ele, de 30 dias, pela suposta participação em um assalto no aeroporto Quero-Quero, em Blumenau, em março do ano passado. Na ocasião, foram roubados R$ 9,8 milhões.O suspeito preso ainda é acusado de participar de um mega-assalto no aeroporto internacional Viracopos, em Campinas (93 km de SP), em outubro do ano passado. Os valores levados de uma empresa transportadora de valores não foram informados.Segundo o delegado Pedro Ivo, o suspeito preso neste sábado mantinha uma vida simples, para não chamar a atenção. Ele morava em um apartamento de classe média e usava dois carros usados."Mas levantamos que ele investia o dinheiro [dos assaltos] na construção ou reforma de imóveis na Praia Grande [71 km de SP]", explicou o delegado.A prisão do criminoso ocorreu após a Polícia Civil paulista, em parceria com a de Santa Catarina e do litoral de São Paulo, cruzar informações que ajudaram a localizar o suspeito. Para evitar ser localizado, acrescentou o delegado, o acusado trocava constantemente de celular.Ele foi preso quando estava em uma pastelaria, perto de sua casa.ROUBO EM GUARULHOSUma quadrilha, se passando por agentes da Polícia Federal, roubou 720 kg de ouro na tarde do dia 25 de julho do ano passado no aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos (Grande SP).Segundo a polícia, criminosos entraram no aeroporto com duas viaturas clonadas da Polícia Federal.Enquanto um carro permaneceu na portaria para dar cobertura, outro foi até o terminal de cargas, onde criminosos renderam o chefe da segurança do local.Este grupo, segundo a polícia, era composto por cinco criminosos encapuzados, empunhando fuzil, pistolas, além de espingardas calibre 12.Após pegar o ouro, os ladrões fugiram levando ao menos um funcionário como refém, informou a polícia na ocasião.As viaturas clonadas da PF foram encontradas na rua Papiro do Egito, na zona leste da capital paulista. No local, a polícia também localizou um supervisor de logística que havia sido feito refém.