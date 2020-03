O inimigo invisível

FOLHAPRESS - O sol chegou a aparecer entre as nuvens neste domingo (22) no Rio de Janeiro, mas o carioca não cumpriu seu ritual do banho de mar. As praias da zona sul ficaram vazias. Para evitar aglomerações e combater o avanço do novo coronavírus, a orla está interditada e a Polícia Militar faz a fiscalização.

Os poucos banhistas que se aventuraram foram expulsos pela Polícia Militar, que fez cumprir decreto do governador Wilson Witzel (PSC). Todos os pontos turísticos estão sofrendo interdição para se combater a pandemia.

A Guarda Municipal também atuou, orientando funcionários dos quiosques a fecharem. Com isso, viu-se um cenário raro num fim de semana da cidade, com as areias praticamente desertas tanto no Leblon, Ipanema e Copacabana.

Com medo da contaminação, o carioca evitou até caminhar nos calçadões.