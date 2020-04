Polícia investiga troca de corpos em hospital de Santo André

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo de uma aposentada de 92 anos foi trocado pelo de um homem de 54 anos, nesta quarta-feira (9), em Santo André (ABC). A confusão aconteceu no Centro Hospitalar Municipal, onde os dois estavam internados.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a filha do homem de 54 anos foi chamada ao hospital para fazer o reconhecimento do corpo. Após as providências funerárias, ela constatou que o cadáver era de outra pessoa. O caso foi registrado com natureza não criminal no 1º Distrito Policial de Santo André.

Ao "Bom Dia São Paulo", da TV Globo, o filho da aposentada Amir Martins da Silva disse que foi informado por funcionários da funerária que o corpo de sua mãe estava em um caixão lacrado por suspeita de contaminação por coronavírus. Ela havia sofrido uma queda havia duas semanas, foi internada com fratura do fêmur e teria contraído uma broncopneumonia. O filho soube que o corpo foi trocado no hospital quando voltava para casa, após o sepultamento.

Um novo enterro do corpo da aposentada ocorreu na manhã desta quinta.

Resposta Procurada, a Prefeitura de Santo André afirmou que auxilia as duas famílias e investiga o caso. "Se não bastassem a dor da perda e a tristeza de nem poder se despedirem dos corpos de uma maneira digna, os familiares ainda tiveram que passar por um constrangimento dessa natureza. Isso é inconcebível!", disse, em nota, a gestão Paulo Serra (PSDB).

"O prefeito já exigiu apuração imediata de tudo o que ocorreu. Que Deus conforte essas famílias e amigos próximos", completou.

Segundo a administração municipal, a diretoria do hospital "acolheu as duas famílias".