Polícia investiga se homem encontrado morto na Sé, em SP, foi atingido por raio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia investiga se o homem encontrado morto no fim da tarde desta segunda-feira (17) no chafariz da praça da Sé, na região central da cidade de São Paulo, teria sido atingido por um raio.Segundo boletim de ocorrência, policiais militares afirmaram que alguns moradores vizinhos afirmaram ter ouvido um estrondo durante as chuvas da tarde desta segunda, típico de descarga elétrica (raio) "existindo a possibilidade da morte da vítima ter sido decorrente da descarga elétrica", diz o documento policial.Segundo a polícia, o corpo de Alessandro Ferreira dos Santos, 40 anos, foi encontrado boiando sob o espelho d´água do chafariz.Em nota enviada ao UOL, a Polícia Militar disse que "o corpo estava em estado de rigidez cadavérica" —ou seja, tinha morrido fazia tempo— e que "o local estava isolado e a ocorrência em andamento pelo 1º Distrito Policial [centro]".O documento policial diz que não foi observado sinais de violência no corpo de Santos, pelos policiais militares e pelos bombeiros que atenderam a ocorrência.Foi pedido realização de exame necroscópico e toxicológico.