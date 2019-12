Polícia faz busca e apreensão contra suspeito de ataque ao Porta dos Fundos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta terça-feira (31) uma operação para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra Eduardo Falzi Richard Cerquise, 41, suspeito de ser um dos autores dos ataques à sede do Porta dos Fundos.O acusado ainda está sendo procurado e é considerado foragido pela polícia. Ele era o único que não estava utilizando capuz na hora do ataque à sede do Porta dos Fundos, ocorrido há uma semana.Foram apreendidos dinheiro, simulacro de arma, munição, camisa de entidade filosófico-política e computadores, segundo informou a Polícia Civil. A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática quebrou os sigilos telemáticos dos suspeitos e acessou mensagens enviadas por eles."O Eduardo tem um perfil violento e antagônico. Tem livros ligados à religião cristã e ao islamismo, esses dados foram vistos hoje na busca e apreensão. Ele é um empresário de classe média-alta. Ainda devemos identificar os demais autores do ataque", disse o delegado Marco Aurélio de Paula Ribeiro.Dois veículos foram utilizados no ataque, disse o delegado. Durante a fuga, Eduardo saiu de um dos carros e continuou em outro, mas sem utilizar capuz, até fugir dentro de um táxi.O taxista também foi identificado, segundo a polícia, que comparou a fisionomia obtida nas imagens com provas periciais."Estamos apurando se há ato isolado de pessoas com pensamentos e doutrinas próprias ou se há ligação com alguma entidade. As diligências continuam e estamos à procura do investigado. As provas foram produzidas e a prisão foi decretada pela Justiça. Nos endereços que ele declara como residencial e comercial, não foi encontrado", disse o delegado.O crime ocorreu no último dia 24 de dezembro, no bairro do Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro. A suspeita é que o ataque tenha sido por conta do "Especial de Natal Porta dos Fundos: a Primeira Tentação de Cristo".O filme retrata um Jesus gay (Gregorio Duvivier), que se relaciona com o jovem Orlando (Fábio Porchat), e um Deus mentiroso (Antonio Tabet) que vive um triângulo amoroso com Maria e José.O atentado repercutiu na imprensa internacional. O New York Times mencionou a hostilidade do governo Bolsonaro em relação à cultura, ao audiovisual e ao chamado "marxismo cultural".O site da americana NBC News deu a manchete "Criadores de especial da Netflix com Jesus gay sofrem ataque com coquetel molotov". A revista Variety também publicou manchete sobre o assunto.O jornal online britânico The Independent escreveu que "Escritório de grupo de comédia é atacado com bomba após polêmica sobre filme na Netflix que encena Jesus como gay". A revista francesa Paris Match trouxe em seu site a machete "Um Jesus Homossexual: os humoristas atacados com coquetel molotov no Brasil".O Jesus gay do Porta dos Fundos também aparece com destaque no site da Hollywood Reporter, que lembra do prêmio Emmy recebido pela produtora com o especial de 2018.